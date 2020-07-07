"Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
Украинский дуэт Anna Maria на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Все буде добре". Сестры Анна и Мария Опанасюк впервые стали режиссерами своего клипа. В ролике они предстали в образах блондинок. "Люди так долго находились в закрытых помещениях... Нам захотелось дать в видео ощущение пространства, воздуха и полета", – прокомментировала премьеру участница дуэта, Мария. "В этом видео мы такие, какие есть в жизни. Для нас все в этом мире – энергия. На съемках не так важен образ, ракурс и одежда, как энергия, которую мы несем. Именно она создает кадр. Обмен энергией – ключевое. Мы делимся своей энергией через нашу музыку и видео. Искренне радуемся, когда ее чувствуют", – отметила Анна. Дуэт Anna Maria принимал участие в нацотборе на "Евровидение 2019". Перед финалом нацотбора участницы дуэта Anna Maria, сестры Анна и Мария Опанасюк, в интервью журналисту Роману Скрыпину на канале ATR заявили, что после аннексии Россией "Крым остался Крымом, там то же море".
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