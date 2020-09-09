"Ох и красотка!" Сумская восхитила соцсети фотосессией в народном стиле

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась фотографиями из своего архива, на которых запечатлена в украинском народном костюме на фоне хаты-мазанки.
Актриса отметила, что фотосессия проходила в архитектурном музее "Пирогово".
"Щира україночка", – оценили фотосессию Сумской фолловеры.
"Как красиво", – восхитилась певица Ольга Цибульская.
"Ох и красотка", – прокомментировали снимки актрисы поклонники.
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Осінь в Пирогово.. Хата-мазанка.. Саме в таких хатинах жили мої бабусі -Ольга Яківна по маминій лінії і Параска Сидорівна-мама мого тата..А батьки на літо мене відправляли в село..Скільки разів я мазала хату кізячками з під коней,які збирала біля млина через дорогу від хати ..А потім змішували суміш з глиною і мазали призьбу(це поріг),далі відбілювали стіни,очерет для даху,який треба було нарізати на болоті і гарно висушити..А всередині хати підлоги не було,просто земля ,яку трамбували,натирали і накривали долівками і килимами..Влітку прохолода навіть в спеку..Все це обожнюю..
Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).