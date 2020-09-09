"Ох и красотка!" Сумская восхитила соцсети фотосессией в народном стиле

Украинская актриса Ольга Сумская разместила в сети снимки, сделанные в музее архитектуры "Пирогово".

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась фотографиями из своего архива, на которых запечатлена в украинском народном костюме на фоне хаты-мазанки.

Актриса отметила, что фотосессия проходила в архитектурном музее "Пирогово".

"Щира україночка", – оценили фотосессию Сумской фолловеры.

"Как красиво", – восхитилась певица Ольга Цибульская.

"Ох и красотка", – прокомментировали снимки актрисы поклонники.

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).