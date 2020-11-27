  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом японского омлета

Российский музыкант Владимир Пресняков разместил в Instagram видео, в котором показал приготовленный женой и коллегой Натальей Подольской японский омлет.
"Это разрыв. Вкусно нереально", – написал он.
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Подольская в Stories опубликовала ссылку на видео YouTube-канала Cuisine Marocaine.
"Это похоже на торт, но только из яиц", – говорится в описании ролика. Отмечается, что омлет можно подавать с острым соусом и сыром, или со сладким соусом.
Для приготовления понадобится пять яиц, соль, одна чайная ложка сахара, сливочное или растительное масло.
Необходимо отделить желтки от белков. Взбить белок с сахаром, добавить немного сахара и соль в желток и размешать. На сковороду, смазанную маслом, вылить желток. Когда он немного поджарится – распределить сверху взбитый белок и накрыть крышкой. Через пять минут переложить готовое блюдо на тарелку, разрезать его. Сверху на одну из частей можно положить сыр, добавить мед или соус, накрыть второй половиной.
Омлет – традиционное блюдо французской кухни. Оно имеет множество вариаций. Как правило, подается на завтрак.