"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденного сына

Жена российского певца Владимира Преснякова певица Наталья Подольская призналась, что первую фотосессию своего младшего сына Ивана сделала по случаю 14 дней ребенка.

Подольская о двухнедельном сыне: Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Жена российского певца Владимира Преснякова певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась снимком с двухнедельным сыном Иваном на руках.

"Сегодня у Вани была первая в жизни съемка", – написала она 4 ноября.

Подольская отметила, что ее младшего сына снимал тот же фотограф, что и старшего, Артемия, когда тому было 13 дней, Алена Гроховская.

"Обсудили, какая нервная я была пять лет назад с Темой, и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы. Вы согласны?" – написала она.

В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

13 августа 2020 года поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.

14 августа певица сообщила, что беременна. 22 октября артистка во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.