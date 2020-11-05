"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденного сына

Жена российского певца Владимира Преснякова певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась снимком с двухнедельным сыном Иваном на руках.
"Сегодня у Вани была первая в жизни съемка", – написала она 4 ноября.
Подольская отметила, что ее младшего сына снимал тот же фотограф, что и старшего, Артемия, когда тому было 13 дней, Алена Гроховская.
"Обсудили, какая нервная я была пять лет назад с Темой, и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы. Вы согласны?" – написала она.
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Сегодня у Вани была первая в жизни сьемка . Фотограф @alenagorohovskaya снимала Тёму , когда ему было 13 дней , Ване сегодня-14. Было очень приятно увидеть Алёну . Обсудили какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой и какая спокойная сейчас . Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы . Вы согласны ?
В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
13 августа 2020 года поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.
14 августа певица сообщила, что беременна. 22 октября артистка во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.