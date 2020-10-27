Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного

Супруга российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская, разместила в микроблоге семейное фото.

Супруга российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская, на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с мужем и двумя их детьми – пятилетним Артемием и новорожденным Иваном.

Они позировали в детской комнате, оформленной в голубых тонах.

"Теперь все дома. Какое счастье", – написала певица.

В 2010 году Подольская после пяти лет отношений вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова, который старше ее на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

13 августа поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.

14 августа певица сообщила, что ждет ребенка. 22 октября певица во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.