Boy. Подольская выпустила песню сразу после родов. Аудио
Российская певица Наталья Подольская, 22 октября ставшая мамой во второй раз, на следующий день, 23-го числа, презентовала песню Boy. Композицию разместили на канале "Первое Музыкальное" в YouTube. Аудио сопроводили снимком певицы с использованием синих фильтров."Ребяточки! Очень символично, что вчера родился мой сынок, а сегодня вышла на всех площадках новая песня Boy. Я писала, что это без намека, но какие тут намеки – чистый факт. Конечно эта песня – легкая, воздушная, музыкально очень крутая – будет всегда ассоциироваться с рождением нашего Ванюши", – написала она.
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