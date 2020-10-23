Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2020
 
Новости

Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного

Российский певец Владимир Пресняков назвал имя новорожденного сына – второго ребенка от нынешней жены, певицы Натальи Подольской.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В семье Преснякова и Подольской произошло пополнение
В семье Преснякова и Подольской произошло пополнение
Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков стал отцом в третий раз. На своей странице в Instagram он опубликовал фото из роддома, на котором запечатлен вместе с женой, певицей Натальей Подольской, и новорожденным сыном.

"Ваня! Здравствуй", – написал музыкант ночью 22 октября.

Подольская разместила то же фото в Instagram.

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", – написала она.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз. 

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: роддом, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, певец, музыкант, фото, роды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
Наталия ДВАЛИ
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут"
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут"
Виктория ВОРОНИНА
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS