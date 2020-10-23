Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного

Российский певец Владимир Пресняков стал отцом в третий раз. На своей странице в Instagram он опубликовал фото из роддома, на котором запечатлен вместе с женой, певицей Натальей Подольской, и новорожденным сыном.
"Ваня! Здравствуй", – написал музыкант ночью 22 октября.
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Подольская разместила то же фото в Instagram.
"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", – написала она.
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Наш Ваня Пресняков. * Сверху решили , что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо.
В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.