"Хороший ответ на 13.13". Пресняков высказался о пополнении в семье

Российский певец Владимир Пресняков вечером 16 октября в Instagram опубликовал скриншот экрана телефона с фото своей жены, певицы Натальи Подольской, и их сына Артемия. На экране зафиксировано время "16.16" и дата "16 октября".
"Еще нет, но уже скоро!!!" – написал он.
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"Хороший ответ на 13.13", – отметил kastradorsum.
13 октября подписчики российского певца Владимира Преснякова после его публикации в микроблоге снимка супруги и сына, на котором были указаны дата и время, принялись поздравлять артиста с возможным пополнением в семье.
Подольская обнародовала в Instagram фото в облегающем платье, демонстрируя живот.
"Ну ведь доброе же", – написала она утром 18 октября.
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В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.