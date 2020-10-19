"Хороший ответ на 13.13". Пресняков высказался о пополнении в семье

Российский певец Владимир Пресняков поделился скриншотом экрана своего телефона с новой загадочной датой.

Пресняков: Еще нет, но уже скоро!!! Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков вечером 16 октября в Instagram опубликовал скриншот экрана телефона с фото своей жены, певицы Натальи Подольской, и их сына Артемия. На экране зафиксировано время "16.16" и дата "16 октября".

"Еще нет, но уже скоро!!!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ещё нет, но уже скоро!!! * Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 16 Окт 2020 в 6:20 PDT

"Хороший ответ на 13.13", – отметил kastradorsum.

13 октября подписчики российского певца Владимира Преснякова после его публикации в микроблоге снимка супруги и сына, на котором были указаны дата и время, принялись поздравлять артиста с возможным пополнением в семье.

Подольская обнародовала в Instagram фото в облегающем платье, демонстрируя живот.

"Ну ведь доброе же", – написала она утром 18 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну ведь доброе * Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 18 Окт 2020 в 12:58 PDT

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.