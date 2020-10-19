Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2020
 
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"Хороший ответ на 13.13". Пресняков высказался о пополнении в семье

Российский певец Владимир Пресняков поделился скриншотом экрана своего телефона с новой загадочной датой.

Пресняков: Еще нет, но уже скоро!!!
Пресняков: Еще нет, но уже скоро!!!
Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков вечером 16 октября в Instagram опубликовал скриншот экрана телефона с фото своей жены, певицы Натальи Подольской, и их сына Артемия. На экране зафиксировано время "16.16" и дата "16 октября".

"Еще нет, но уже скоро!!!" – написал он.

"Хороший ответ на 13.13", – отметил kastradorsum.

13 октября подписчики российского певца Владимира Преснякова после его публикации в микроблоге снимка супруги и сына, на котором были указаны дата и время, принялись поздравлять артиста с возможным пополнением в семье.

Подольская обнародовала в Instagram фото в облегающем платье, демонстрируя живот.

"Ну ведь доброе же", – написала она утром 18 октября.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз. 

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: дети, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, роды
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