"Чудесно, что вы решили родить". Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram разместила архивное фото, на котором запечатлена с округлившимся животом. Певица позировала в купальнике и облегающем пляжном платье.
"Всем прекрасного дня. Фото сделано в августе... Очень стало недоставать солнышка. Заряжаюсь от фото", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всем прекрасного дня * фото сделано в августе ... очень стало недоставать солнышка * заряжаюсь от фото ..
"Мне кажется, вы уже вечность беременны", – отметила подписчица fabiani_di.
"Дети – это счастье. Чудесно, что вы решили родить, Наталья. Храни вас господь", – прокомментировала iraosobskaya.
В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.