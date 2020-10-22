Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2020
 
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"Чудесно, что вы решили родить". Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост

Российская певица Наталья Подольская показала снимок в купальнике и пляжном платье.

Подольская и Пресняков поженились в 2010 году
Подольская и Пресняков поженились в 2010 году
Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram разместила архивное фото, на котором запечатлена с округлившимся животом. Певица позировала в купальнике и облегающем пляжном платье.

"Всем прекрасного дня. Фото сделано в августе... Очень стало недоставать солнышка. Заряжаюсь от фото", – написала она.

"Мне кажется, вы уже вечность беременны", – отметила подписчица fabiani_di.

"Дети – это счастье. Чудесно, что вы решили родить, Наталья. Храни вас господь", – прокомментировала iraosobskaya.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз. 

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: платье, беременность, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица
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