"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына

Супруга российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская 26 октября в Instagram сообщила, что выписывается из больницы после родов.
Певица также разместила в микроблоге совместное фото с новорожденным сыном, закутанным в голубую пеленку.
"Гордо звучит: "Я – мама двух сыновей. Сегодня мы с Ваней едем домой", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Гордо звучит - Я - мама двух сыновеи * Нас таких миллионы . Сегодня мы с Ваней едем домои *
В 2010 году Подольская после пяти лет отношений вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова, который старше ее на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
13 августа поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.
14 августа певица сообщила, что находится в положении. 22 октября артистка во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.