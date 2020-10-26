"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына

Супруга российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская разместила в микроблоге совместное фото с новорожденным сыном.

Супруга российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская 26 октября в Instagram сообщила, что выписывается из больницы после родов.

Певица также разместила в микроблоге совместное фото с новорожденным сыном, закутанным в голубую пеленку.

"Гордо звучит: "Я – мама двух сыновей. Сегодня мы с Ваней едем домой", – написала она.

В 2010 году Подольская после пяти лет отношений вышла замуж за российского артиста Владимира Преснякова, который старше ее на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

13 августа поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.

14 августа певица сообщила, что находится в положении. 22 октября артистка во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.