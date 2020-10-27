"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках

Российский певец Владимир Пресняков показал поклонникам новое фото с новорожденным сыном Иваном.

Пресняков стал отцом в третий раз 22 октября Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков на своей странице в Instagram опубликовал фото с новорожденным сыном Иваном на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 26 Окт 2020 в 8:28 PDT

Подписчики прокомментировали снимок.

"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья", – написала katya_iowa.

"Комочек счастья. Пусть растет здоровеньким. Вы классная семья", – отметила guzikovskayalilia.

В 2010 году Пресняков заключил брак с российской певицей Натальей Подольской после пяти лет отношений. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа певица сообщила, что ждет ребенка. 22 октября певица во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.