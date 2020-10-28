Подольская в пижаме показала фигуру после родов

Жена российского певца Владимира Преснякова певица Наталья Подольская заявила, что восстановление фигуры после родов является для нее острым вопросом.

Жена российского певца Владимира Преснякова певица Наталья Подольская спустя шесть дней после рождения второго сына задумалась о том, как вернуться в прежнюю форму.

Об этом она написала 28 октября в Instagram Stories, разместив селфи, на котором запечатлена в пижаме с распущенными волосами.

"Прийти в форму после родов. Острый вопрос? У меня да", – подписала она снимок.

Фото: nataliapodolskaya / Instagram



В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

13 августа 2020 года поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.

14 августа певица сообщила, что находится в положении. 22 октября артистка во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.