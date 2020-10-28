Подольская в пижаме показала фигуру после родов

Жена российского певца Владимира Преснякова певица Наталья Подольская спустя шесть дней после рождения второго сына задумалась о том, как вернуться в прежнюю форму.
Об этом она написала 28 октября в Instagram Stories, разместив селфи, на котором запечатлена в пижаме с распущенными волосами.
"Прийти в форму после родов. Острый вопрос? У меня да", – подписала она снимок.
В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
13 августа 2020 года поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.
14 августа певица сообщила, что находится в положении. 22 октября артистка во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.