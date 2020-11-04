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04 ноября, 2020
 
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"Лучшее место на земле". Подольская после вторых родов снялась среди детских игрушек

Жена российского певца Владимира Преснякова певица Наталья Подольская показала одну из комнат их дома.

Подольская: В каком бы удивительном месте я не находилась, меня всегда тянет домой
Подольская: В каком бы удивительном месте я не находилась, меня всегда тянет домой
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Жена российского певца Владимира Преснякова певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась снимком, для которого позировала сидя, держа в руках маленькую детскую гитару.

"Для меня дом – это лучшее место на Земле. В каком бы удивительном месте я не находилась, меня всегда тянет домой. С домом связаны мои самые теплые воспоминания: наш переезд с Вовой в дом, в котором мы сейчас живем, первые дни жизни Темы... Да и большинство семейных праздников у нас проходят дома", – рассказала она.

По словам Подольской, помимо эмоциональной связи, важно настроить визуальную составляющую.

"Тут нет никаких правил, главное – делать так, как нравится вам. Когда я делала ремонт, то моим главным пожеланием к дизайнеру было: "Сделайте, пожалуйста, уютно!". Так и получилось. А когда кажется, что все наскучило, отношения с домом освежить несложно. По крайней мере, у меня это работает: стоит купить новый ковер, перевесить шторы или добавить новую картину, и дом заиграет новыми красками", – отметила она. 

В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

13 августа 2020 года поклонники Подольской предположили по новым фотографиям в ее микроблоге, что певица беременна, и принялись ее поздравлять, однако тогда Подольская не отреагировала на комментарии.

14 августа певица сообщила, что беременна. 22 октября артистка во второй раз стала мамой, родив сына Ивана

Теги: дети, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, жена
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