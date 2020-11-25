"Ох уж эти ноги". Подольская показала фото в мини-платье

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым.
"Вот так листаешь фоточки, а там такие классные мы", – написала она.
Когда именно был сделан снимок, Подольская не указала.
На фото она запечатлена в желтом мини-платье.
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"Ох уж эти ноги", – прокомментировала подписчица gubskaya_tatyana_.
В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.