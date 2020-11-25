"Ох уж эти ноги". Подольская показала фото в мини-платье

Российская певица Наталья Подольская обнародовала снимок, сделанный во время выхода в свет с супругом, музыкантом Владимиром Пресняковым.

Подольская: Вот так листаешь фоточки, а там такие классные мы Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым.



"Вот так листаешь фоточки, а там такие классные мы", – написала она.

Когда именно был сделан снимок, Подольская не указала.

На фото она запечатлена в желтом мини-платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

"Ох уж эти ноги", – прокомментировала подписчица gubskaya_tatyana_.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.



У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.