Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
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"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе

Подписчики российской певицы Натальи Подольской раскритиковали ее за поход на вечеринку в период кормления сына грудью.

Подольская: Поняла, что забыла дома блок от молокоотсоса
Подольская: Поняла, что забыла дома блок от молокоотсоса
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram опубликовала селфи-фото.

"Твое лицо, когда поняла, что забыла дома блок от (простите) молокоотсоса. Вечеринка закончена. Гребу домой", – написала она.

Подписчики прокомментировали фото.

"Месячный ребенок а вы по ресторанам? А еще и COVID-19 везде!" – написала melounek.gala.

"Можно сцедиться руками", – отметила muzaira_od.

"Какие вечеринки?! Ребенок еще такой маленький!" – заявила ahivfg.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: дети, ресторан, селфи, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, ребенок, фото, грудное вскармливание
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