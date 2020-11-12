"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов

Российская певица Наталья Подольская вечером 11 ноября на своей странице в Instagram показала фото, снятое после похода в ресторан вместе с мужем, певцом Владимиром Пресняковым.
"Чудесный получился вечер", – написала она.
На снимке певица запечатлена в объятиях супруга. На ней мини-платье с плиссированной юбкой, облегающие ботильоны на каблуке и черные колготки.
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Утром 11 ноября Подольская рассказала, что супруг пригласил ее в ресторан, и поделилась переживаниями, влезет ли ее попа в прежнюю одежду.
"Наташа, во что вошли в итоге?" – спросила подписчица mashavshchukina.
"Нормально вошла в прежнее", – ответила певица.
В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.