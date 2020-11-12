"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов

Российская певица Наталья Подольская, в октябре родившая сына Ивана, примерила мини-платье для похода в ресторан с мужем, певцом Владимиром Пресняковым.

Подольская о свидании с Пресняковым: Чудесный получился вечер Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская вечером 11 ноября на своей странице в Instagram показала фото, снятое после похода в ресторан вместе с мужем, певцом Владимиром Пресняковым.

"Чудесный получился вечер", – написала она.

На снимке певица запечатлена в объятиях супруга. На ней мини-платье с плиссированной юбкой, облегающие ботильоны на каблуке и черные колготки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чудесный получился вечер * Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 11 Ноя 2020 в 10:08 PST

Утром 11 ноября Подольская рассказала, что супруг пригласил ее в ресторан, и поделилась переживаниями, влезет ли ее попа в прежнюю одежду.

"Наташа, во что вошли в итоге?" – спросила подписчица mashavshchukina.

"Нормально вошла в прежнее", – ответила певица.

В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.