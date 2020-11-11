"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов

Российская певица Наталья Подольская 11 ноября на своей странице в Instagram сообщила, что собирается в ресторан вместе с мужем – певцом Владимиром Пресняковым.
"Засела дома с детьми. Очень боюсь коронавируса. Все отменили. Новый год – дома. [Новорожденному сыну] Ванечке завтра уже три недели. Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Вечером придется влезать в свой прежний размер одежды. Пока сомневаюсь, влезет ли попа", – написала она.
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Ребята! Не выкладываю ничего потому что сейчас особо нечего . Засела Дома с детьми ( о, как это звучит - с детьми , Мама дорогая ) . Очень боюсь короновируса. Все отменили . Новый год Дома . Как не печально , но мне вся эта пауза в жизни на руку . Нет ощущения, что я что-то упускаю .. ну а Ванечке завтра уже 3 недели . Вова сегодня пригласил меня в ресторан . Короче я в панике , как оставить ... молока запасик сделала . Кстати - кормить для меня самое большое удовольствие на свете !!! Чистый кайф , за который стоит в некоторых случаях и побороться . Вечером придётся влезать в свой прежний размер одежды . Пока сомневаюсь влезет ли п ...па потом расскажу Заканчиваю свой сбивчивый рассказ, сейчас Тёма вернётся из сада Всех обнимаю и верю , что жизнь станет прежней к лету точно
В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.