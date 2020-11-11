"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов

Российская певица Наталья Подольская, которая в октябре родила сына Ивана, сомневается, что ее попа влезет в старые наряды.

Российская певица Наталья Подольская 11 ноября на своей странице в Instagram сообщила, что собирается в ресторан вместе с мужем – певцом Владимиром Пресняковым.

"Засела дома с детьми. Очень боюсь коронавируса. Все отменили. Новый год – дома. [Новорожденному сыну] Ванечке завтра уже три недели. Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Вечером придется влезать в свой прежний размер одежды. Пока сомневаюсь, влезет ли попа", – написала она.

В 2010 году Подольская вышла замуж за Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.