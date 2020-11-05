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05 ноября, 2020
 
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Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном

Российский артист Владимир Пресняков поделился с поклонниками совместным фото со своим старшим сыном Никитой Пресняковым.

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Пресняков отец троих сыновей
Пресняков – отец троих сыновей
Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков, который 22 октября в третий раз стал отцом, разместил в Instagram совместное фото со своим старшим сыном – 29-летним Никитой Пресняковым. 

На фото отец запечатлен позади сына.

"Богат Владимир на сыновей", – отреагировали на фото пользователи сети.

Владимир Пресняков – отец троих сыновей. Старший Никита родился в 1991 году. Его мать – российская певица Кристина Орбакайте. Пресняков расстался с Орбакайте в 1997 году после 11 лет отношений.

В 2010 году певец женился на российской певице Наталье Подольской, которая родила ему двух сыновей – Арсения (2015) и Ивана (2020).

Старший сын Преснякова является солистом группы Multiverse. В 2017 году он женился – избранница музыканта Алена Краснова моложе его на шесть лет. Детей у пары нет.

Теги: дети, Никита Пресняков, Владимир Пресняков
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