Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном

Российский артист Владимир Пресняков поделился с поклонниками совместным фото со своим старшим сыном Никитой Пресняковым.

Российский певец Владимир Пресняков, который 22 октября в третий раз стал отцом, разместил в Instagram совместное фото со своим старшим сыном – 29-летним Никитой Пресняковым.

На фото отец запечатлен позади сына.

"Богат Владимир на сыновей", – отреагировали на фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 5 Ноя 2020 в 4:14 PST

Владимир Пресняков – отец троих сыновей. Старший Никита родился в 1991 году. Его мать – российская певица Кристина Орбакайте. Пресняков расстался с Орбакайте в 1997 году после 11 лет отношений.

В 2010 году певец женился на российской певице Наталье Подольской, которая родила ему двух сыновей – Арсения (2015) и Ивана (2020).

Старший сын Преснякова является солистом группы Multiverse. В 2017 году он женился – избранница музыканта Алена Краснова моложе его на шесть лет. Детей у пары нет.