"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской

Российский певец Владимир Пресняков показал сына Артемия, матерью которого является нынешняя супруга музыканта, певица Наталья Подольская.

Пресняков и Подольская живут в браке с 2010 года Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков на своей странице в Instagram поделился снимком своего среднего сына Артемия.

"Мой пиратик", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram МойПИРАТИК Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 5 Ноя 2020 в 1:52 PST

Подписчики прокомментировали фото.

"Папочка вылитый!" – написала elenarovovaya.

"А мне и на маму похож. Смешанный малыш", – заявила irenna_kv.

Мать Артемия -- российская певица Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова. Пара оформила отношения в 2010 году. Первенец, Артемий, родился у них в 2015-м.

22 октября 2020-го Подольская во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.