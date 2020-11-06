"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской

Российский певец Владимир Пресняков на своей странице в Instagram поделился снимком своего среднего сына Артемия.
"Мой пиратик", – написал он.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Папочка вылитый!" – написала elenarovovaya.
"А мне и на маму похож. Смешанный малыш", – заявила irenna_kv.
Мать Артемия -- российская певица Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова. Пара оформила отношения в 2010 году. Первенец, Артемий, родился у них в 2015-м.
22 октября 2020-го Подольская во второй раз стала мамой, родив сына Ивана.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.