"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram показала фото, на котором запечатлена в розовой одежде: дутом пальто, спортивном костюме, шапке и носках в тон. На фото певица держит новорожденного сына на руках.
"Приехали с Ваней в гости к тете Юле. Хотя, судя по мне на этом фото, у меня девочка. Но Иван – мальчик", – написала она.
Подольская отметила, что находится у своей сестры, Юлианы Подольской.
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В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита 1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.