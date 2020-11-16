Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2020
 
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"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка

Российская певица Наталья Подольская позировала со своим младшим ребенком от музыканта Владимира Преснякова.

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Подольская c новорожденным ребенком погостила у родственницы
Подольская c новорожденным ребенком погостила у родственницы
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram показала фото, на котором запечатлена в розовой одежде: дутом пальто, спортивном костюме, шапке и носках в тон. На фото певица держит новорожденного сына на руках.

"Приехали с Ваней в гости к тете Юле. Хотя, судя по мне на этом фото, у меня девочка. Но Иван – мальчик", – написала она.

Подольская отметила, что находится у своей сестры, Юлианы Подольской.

В 2010 году Наталья Подольская вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита 1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: дети, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, певица, музыкант, фото
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