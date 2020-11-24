"Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
Российские исполнители и супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская презентовали дуэтную песню "Почему небо плачет". Аудио разместили на YouTube-канале Velvet Music. Песня вышла через месяц после рождения второго ребенка пары – сына Ивана. Композицию сопроводили изображением супругов, запечатленных отвернутыми друг от друга. "Ну зачем же такие грустные песни?" – спросилаподписчица Ирина Сердюкова. "Почему небо плачет, Мы идем под дождем. Сердце любовь сжигает. Почему не вдвоем? Почему небо плачет, почему не вдвоем?" – поется в припеве композиции.
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