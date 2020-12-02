"Звучит восхительно". Гарнер показала, как быстро приготовить пудинг из сладкого картофеля

Американская актриса Дженнифер Гарнер рассказала два способа приготовления пудинга из сладкого картофеля (батата) – на скорую руку и с выпечкой.

Американская актриса Дженнифер Гарнер вместе со своей мамой записала на видео пошаговый рецепт приготовления пудинга из сладкого картофеля (батата). Ролик обнародован на ее странице в Instagram.

Для приготовления пудинга понадобится четыре-пять штук батата, который предварительно необходимо отварить, а после довести до пюреобразного состояния.

Затем в пюре необходимо добавить половину пачки сливочного масла, чайную ложку корицы и ванили, по половине чайной ложки имбиря, душистого перца и мускатного ореха, четверть ложки гвоздики, а также две чайные ложки соли.

Актриса продемонстрировала два варианты приготовления пудинга – она решила воспользоваться быстрым рецептом, в то время как ее мать добавила в тесто три стакана молока и два яйца.

После этого полученную смесь необходимо переложить в форму для запекания и дать пропариться в духовке, разогретой до 350º.

"Если вы добавили молоко и яйца, как моя мама, тогда выпекать нужно около часа", – подчеркнула Гарнер.

"Звучит восхитительно", – оценили видео актрисы фолловеры.

"Надеюсь, однажды у вас будет кулинарное шоу", – прокомментировали ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner)

Батат – ценная пищевая и кормовая культура. Помимо клубней, в пищу используются также молодые листья и побеги. Батат выращивают в КНР, Индии, Индонезии. Он также популярен в Украине.