  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров

Украинская актриса Ольга Сумская раскрыла рецепт одного из своих любимых салатов к праздничному столу.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Insagram рецептом салата из кальмаров.

"Вроде бы все просто в приготовлении, но есть определенные нюансы", – отметила она.

Для приготовления салата необходимы вареные яйца, сыр, кальмары, майонез.

Несколько тушек кальмаров нужно опустить в кипящую воду на полминуты. Сумская отметила, что важно их не передержать, чтобы консистенция не стала резиновой.

Охлажденные кальмары нужно нарезать очень мелкой стружкой. Их нужно смешать с предварительно натертыми на мелкой терке яйцами и сыром, добавить майонез.

По желанию можно добавить отварной картофель, но немного, а также зубок чеснока, соль, перец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Рецептом салата с кальмарами Сумская поделилась в эфире программы "Смак дня". Ее разместили на YouTube-канале телеканала "Київ".

ВИДЕО

Видео: Телеканал Київ / YouTube

Сумская предложила подать салат на крекерах в виде закуски.