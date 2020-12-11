  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской

Победительница шоу "МастерШеф" на канале СТБ Елизавета Глинская посоветовала своим подписчикам приготовить на завтрак маковые панкейки с малиной.

Панкейки можно приготовить с разной начинкой Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Победительница шоу "МастерШеф" на канале СТБ Елизавета Глинская на своем YouTube-канале поделилась рецептом маковых панкейков с малиной.

"Друзья, если вам надоела овсянка и сырники на завтрак, я рекомендую приготовить вкуснейшие маковые панкейки с малиной!" – сказала она.

Для приготовления маковых панкейков понадобится 220 мл кефира, 50 граммов яйца, 20 граммов сахара, половина чайной ложки соды, 20 грамм сливочного масла, 150 грамм муки, 20 грамм мака, 80 грамм замороженной малины. Можно как альтернативный вариант использовать черную смородину или чернику.

Нужно соединить муку, соду и мак; отдельно – яйцо, сахар и растопленное сливочное масло, добавить кефир. К жидким ингредиентам добавить сухие, перемешать их.

Панкейки выложить на слегка теплую сковороду, сверху положить ягоды и снова закрыть тестом.

Обжаривать панкейки следует под крышкой на сухой сковороде с обеих сторон.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube

"Очень простой и быстрый рецепт. И, конечно же, замечательный завтрак", – отметила Глинская в Instagram.

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Подавать панкейки Глинская посоветовала со сметаной, медом или кленовым сиропом.