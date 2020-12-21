  "Просто обожает эти мухоморчики!" Сумская поделилась рецептом любимого блюда Борисюка и салата "Новогодняя елка"

Украинская актриса Ольга Сумская представила рецепты двух блюд, которые украсят новогодний стол, – фаршированных яиц и фруктового салата. Одно из них, по словам актрисы, очень любит ее супруг и коллега Виталий Борисюк.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram рецептом фаршированных яиц с белыми грибами.

Для этого понадобятся яйца, сваренные вкрутую, мука из сушеных белых грибов, поджаренный мелко нарезанный лук, майонез, перец молотый, сметана.

Муку из сушеных белых грибов можно приготовить самостоятельно, воспользовавшись мясорубкой, или купить уже готовую.

Яйца следует остудить, разрезать поперек и вынуть желтки. К ним добавить лук, грибную муку, майонез, соль и перец по вкусу. Полученной массой начинить белки яиц.

Для красивой подачи блюда нужно сделать "полянку" из листьев салата или зелени. На нее – поставить яйца, фаршированные желтками и грибной мукой, накрыть половинками помидоров. В результате получатся "грибочки". На шляпках красиво будут смотреться точки из сметаны.

"Вкуснота фантастическая! На новогоднем столе первыми съедят именно эти грибочки среди разнообразия блюд", – заверила Сумская.

Она отметила, что это блюдо очень любит ее муж, актер Виталий Борисюк.

"Просто обожает эти грибочки мухоморчики! Попробуйте и вы!" – написала она.

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Также актриса поделилась рецептом фруктового салата "Новогодняя елка". Его она представила в программе "Смак дня" на YouTube-аккаунте телеканала "Киев".

Для его приготовления понадобятся мандарины, бананы, киви и ягоды на выбор.

"Выкладываем горкой кусочки очищенных мандаринов и нарезанных бананов, поливаем взбитой густой сметаной с медом, обкладываем очень тонко нарезанными кусочками киви, сверху – ягодки смородины или калины", – объяснила Сумская.

ВИДЕО

Видео: Телеканал Київ / YouTube

В ролике среди ингредиентов вместо сметаны указан йогурт – блюдо можно готовить в разных вариантах.

Из банана можно вырезать звезду, которая послужит верхушкой "елки". Предварительно звезду из банана следует обвалять в кунжуте.

По желанию можно украсить блюдо листьями мяты.