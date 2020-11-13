  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, они со старшей сестрой, актрисой Натальей Сумской встречаются на праздники.

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое вышло 13 ноября на канале Dorotye в YouTube, рассказала, что они со старшей сестрой, актрисой Натальей Сумской отдалились друг от друга.

"У Натальи своя жизнь, безусловно, актерская профессия нас, скажем там, немножко отдалила", – рассказала актриса.

Сумская призналась, что на отношения с сестрой в том числе повлияли и события, которые происходили в стране.

"Я не скажу, чтобы так уж отдалялись, просто жизнь так складывается. У Натальи свои взгляды. Может быть, события какие-то в стране повлияли и политические моменты. Ну не без этого. Но я думаю, самое главное – что мы – представители такой замечательной актерской династии, одной из самых известных в Украине", – заявила она. Актриса не уточнила, о каких событиях в стране идет речь.

Сумская отметила, что встречается со старшей сестрой на праздники, а также они вместе ухаживают за 86-летней матерью – заслуженной артисткой Украины Анной Сумской.

ВИДЕО

Видео: DOROTYE / YouTube

Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Наталья Сумская – старшая сестра Ольги Сумской. С 1977 года она служит в Национальном академическом театре имени Ивана Франко. Также она работает в театральной компании "Бенюк и Хостикоев".