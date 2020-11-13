Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2020
 
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"Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, они со старшей сестрой, актрисой Натальей Сумской встречаются на праздники.

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Сумская: Самое главное что мы представители такой замечательной актерской династии
Сумская: Самое главное – что мы – представители такой замечательной актерской династии
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое вышло 13 ноября на канале Dorotye в YouTube, рассказала, что они со старшей сестрой, актрисой Натальей Сумской отдалились друг от друга.

"У Натальи своя жизнь, безусловно, актерская профессия нас, скажем там, немножко отдалила", – рассказала актриса.

Сумская призналась, что на отношения с сестрой в том числе повлияли и события, которые происходили в стране.

"Я не скажу, чтобы так уж отдалялись, просто жизнь так складывается. У Натальи свои взгляды. Может быть, события какие-то в стране повлияли и политические моменты. Ну не без этого. Но я думаю, самое главное – что мы – представители такой замечательной актерской династии, одной из самых известных в Украине", – заявила она. Актриса не уточнила, о каких событиях в стране идет речь.

Сумская отметила, что встречается со старшей сестрой на праздники, а также они вместе ухаживают за 86-летней матерью – заслуженной артисткой Украины Анной Сумской.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube

Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Наталья Сумская – старшая сестра Ольги Сумской. С 1977 года она служит в Национальном академическом театре имени Ивана Франко. Также она работает в театральной компании "Бенюк и Хостикоев".

Теги: Ольга Сумская, Наталья Сумская
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