Сумская: Один из тестов показал наличие антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, летом 2020 года у нее на две недели пропало обоняние. Похожие симптомы также были и у ее супруга с дочерью.

Сумская: Многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое обнародовано 4 ноября на сайте "Факты", заявила, что анализы показали наличие у нее антител к коронавирусу.

"Многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже. Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь. Помню, в начале лета у меня был насморк, на две недели пропало обоняние. Но тогда я перенесла инфекцию на ногах. Кстати, у мужа и дочери Ани были похожие симптомы", – сообщила она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки, умер 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.