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27 октября, 2020
 
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"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, ее не пугают трудности, связанные с подготовкой номеров для шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

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Сумская: Юра Горбунов говорит, что не надо
Сумская: Юра Горбунов говорит, что не надо
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 27 октября в Instagram заявила, что хочет попробовать свои силы в качестве участницы проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

"Как думаете, стоит ли мне в следующем сезоне попробовать свои силы и тряхнуть, как говорится? Вот [ведущий шоу] Юра Горбунов говорит, что не надо, но так хочется", – написала она.

По словам Сумской, ее не пугают трудности, связанные с подготовкой номеров для шоу.

"Надо фигачить день и ночь, но разве нас этим испугаешь?" – обратилась она к поклонникам.

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). 

14 лет назад Сумская была участницей проекта, выступая на паркете вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром.

25 октября 2020 года актриса снова вышла на паркет в качестве приглашенной участницы – она танцевала модерн вместе с парой актрисы Дарьи Петрожицкой и хореографа Игоря Голуненко.

Теги: Ольга Сумская, Танцы со звездами, Дарья Петрожицкая
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