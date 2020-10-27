"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"

Украинская актриса Ольга Сумская 27 октября в Instagram заявила, что хочет попробовать свои силы в качестве участницы проекта "Танцы со звездами" на "1+1".
"Как думаете, стоит ли мне в следующем сезоне попробовать свои силы и тряхнуть, как говорится? Вот [ведущий шоу] Юра Горбунов говорит, что не надо, но так хочется", – написала она.
По словам Сумской, ее не пугают трудности, связанные с подготовкой номеров для шоу.
"Надо фигачить день и ночь, но разве нас этим испугаешь?" – обратилась она к поклонникам.
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Після яскравого ефіру на @tanci1plus1 вас стало аж 700тисяч!Дякую вам за довіру,мої дорогі підписники,порадники,критики,поціновувачі,однодумці і просто дорогі мої друзі!Ну як же ж без чудових світлин нашого неймовірного тріо з Дашею @petrozhitskaya та Ігорем @ihor_helunenko !Дякую всій команді «Танців» за це фантастичне натхнення на паркеті і незабутню атмосферу! @zavaduk Друзі мої,як думаєте,чи варто мені у наступному сезоні спробувати свої сили і тряхнути,як то кажуть...?Ось Юра Горбунов каже,що не треба,але так хочеться...Ех...Бо треба фігачити,як сказала Даша,день і ніч..Та хіба нас цим злякаєш...Фото @rostickdesign
Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).
14 лет назад Сумская была участницей проекта, выступая на паркете вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром.
25 октября 2020 года актриса снова вышла на паркет в качестве приглашенной участницы – она танцевала модерн вместе с парой актрисы Дарьи Петрожицкой и хореографа Игоря Голуненко.