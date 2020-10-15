"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именницу

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, мама –заслуженная артистка Украины Анна Сумская – просила не озвучивать ее возраст.

Украинская актриса Ольга Сумская 14 октября поделилась с подписчиками в Instagram совместным видео с мамой – заслуженной артисткой Украины Анной Сумской. Публикацию Сумская посвятила дно рождения матери.

На видео Анна Сумская в полумраке задувает свечи на праздничном торте.

"Наша радость, счастье, вдохновение. Возраст просила не писать, но вашими поздравлениями интересуется", – поделилась Сумская.

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Мать Сумской Анна Сумская родилась 14 октября 1933 году в селе Катюжанка Вышкородского района Киевской области. За свою актерскую карьеру она сыграла более 150 ролей в театре и снялась в нескольких фильмах.

В браке с актером Вячеславом Сумским Анна Сумская родила двух дочерей – Наталью (1956) и Ольгу (1966).