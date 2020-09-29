Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2020
 
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Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, с возрастом она стала еще более ревнивой, чем была раньше.

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Сумская: Склеить очень и очень трудно, но, если есть желание у двоих, это непременно нужно делать
Сумская: Склеить очень и очень трудно, но, если есть желание у двоих, это непременно нужно делать
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская заявила, что они с супругом актером Виталием Борисюком хотели развестись, но их объединила младшая дочь Анна. Об этом она рассказала в эфире канала "Украина". Ролик с участием актрисы опубликован на странице передачи "Ранок з Україною" в Facebook.

"Я ужасно ревнивая. Иногда себя не узнаю. И почему-то с возрастом стала еще более ревнивой. Например, [муж] не берет трубочку. Думаю: "Опа!" И я тогда на Вайбер звоню: "Ну-ка, солнышко, покажи, что ты там? Не голодный?" – рассказала актриса.

Она призналась, что проверяет всплывающие сообщения в телефоне мужа, пока он принимает душ.

"Если бы я увидела сообщение [от женщины], не знаю, что было бы! У нас же все было за эти 20 лет. Было бы удивительно, если бы мы не проходили через такие испытания. Хотели и развестись, разбежаться кто куда. Но нас объединила наша Аня – родился наш ангелочек. Сегодня ангелочку уже 18 лет. Так вот, склеить очень и очень трудно, но, если есть желание у двоих, это непременно нужно делать, и тогда второй медовый месяц", – заявила Сумская.

Актриса подчеркнула, что нужно уметь абстрагироваться и прощать, чтобы двигаться дальше.

https://www.facebook.com/Ranok.Ukraina/videos/4399260740145624/

В официальном браке с актером Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 18-летняя дочь Анна.

С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

В июле 2020 года в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production Сумская рассказала о подарках, которые Борисюк получал от поклонниц.

Теги: скандал, Ольга Сумская, семья, Виталий Борисюк, развод, измена
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