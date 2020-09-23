"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram обнародовала фото и видео, снятые на конюшне. Актриса позировала с лошадьми и погладила их.
"Похожи? Это моя любовь... Наверное, потому, что я родилась в год Огненного Коня. Надо сказать, что верхом на лошадях я неплохо сижу, много снималась вживую в галопе", – рассказала она.
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Схожі?Це моя любов... * Мабуть тому,що я народилась у рік вогняного коня...Треба сказати,що верхи на конях я непогано сиджу,багато знімалась наживо в галопі..Ну а з цими кониками ви можете познаи * омитись і навіть поі * здити з тренером в готельно-ресторанному комплексі «Чумацькии * шлях» @chumackiy * !Поки тепла осінь,ще можна насолодитись ! *
Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).