"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская призналась, что умеет ездить верхом на лошади.

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram обнародовала фото и видео, снятые на конюшне. Актриса позировала с лошадьми и погладила их.

"Похожи? Это моя любовь... Наверное, потому, что я родилась в год Огненного Коня. Надо сказать, что верхом на лошадях я неплохо сижу, много снималась вживую в галопе", – рассказала она.

Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).