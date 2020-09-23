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23 сентября, 2020
 
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"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская призналась, что умеет ездить верхом на лошади.

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Сумская: Это моя любовь...
Сумская: Это моя любовь... 
Фото: olgasumska / Instagram

54-летняя украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram обнародовала фото и видео, снятые на конюшне.  Актриса позировала с лошадьми и погладила их.

"Похожи? Это моя любовь... Наверное, потому, что я родилась в год Огненного Коня. Надо сказать, что верхом на лошадях я неплохо сижу, много снималась вживую в галопе", – рассказала она. 

Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). 

Теги: Ольга Сумская, лошади
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