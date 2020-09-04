"Птаха". Alyosha презентовала саундтрек к сериалу "Сага". Видео

Украинская певица Alyosha на своем YouTube-канале презентовала клип в формате лирик-видео (видеозарисовки) на композицию "Птаха". Песня является саундтреком к сриалу "Сага". В анимационном ролике показана девушка с красными длинными волосами, а также текст песни "Птаха". "Содержание сериала "Сага" резонирует с содержанием, которое я вложила в трек. Песня по эмоциям, глубине и пониманием в унисон сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия", – прокомментировала премьеру.

Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия

Фото: alyoshasinger / Instagram

Сериал "Сага" расскажет об одной украинской семье в период с 1914 по 2014 годы. Режиссер – Дмитрий Лактионов. Роли исполнили Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазич, Яков Кучеревский. Премьера сериала состоится на канале "Украина" в октябре 2020 года.

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Видео: Alyosha / YouTube