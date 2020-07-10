"НеВоНа". Alyosha в новом клипе предстала в образе брюнетки. Видео
Украинская певица Alyosha на своем YouTube-канале представила видео на песню "НеВоНа". Клип представлен в формате лирик-видео (видеозарисовки). Исполнительница предстала в кадре в двух образах: с русыми длинными волосами и в темном парике. "История не моя, но навеяна моим наблюдением... Иногда люди влюбляются в придуманный образ, вместо того чтобы принять партнера таким, какой он есть на самом деле. Отношения становятся очень "веселыми" или прекращаются вовсе. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим родным!" – прокомментировала премьеру Alyosha в своем Instagram-аккаунте.
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