"Я не хотела быть актрисой". Сумская рассказала, как стала дизайнером

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, сейчас она отшивает для своих клиенток около пяти платьев в месяц.

Сумская: В прошлом году моя мечта сбылась – я создала свою собственную коллекцию Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое вышло 17 октября на "1+1", рассказала, что с детства мечтала о карьере дизайнера.

"Я не хотела быть актрисой. Я мечтала о профессии дизайнера – я разрисовывала все свои тетради, рисовала платья. Я мечтала одевать актеров", – рассказала она.

По словам Сумской, ее жизнь сложилась так, что она стала актрисой.

"И фактически в прошлом году моя мечта сбылась – я создала свою собственную коллекцию. Но для этого нужно вдохновение", – призналась она.

Актриса отметила, что сейчас отшивает для своих заказчиц порядка четырех – пяти платьев в месяц.

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).