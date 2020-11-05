"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, она еще не держала на руках своего внука, который родился в апреле 2020 года.

Сумская: Я всем сердцем рвусь к своим родным Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое обнародовано 4 ноября на сайте "Факты", рассказала, что из-за карантина не может поехать в Москву, чтобы увидеться с полугодовалым внуком – сыном ее старшей дочери Антонины Паперной.

"Каждый день мы общаемся с семьей дочери онлайн, скучаем. Конечно, я хотела бы к ним поехать, ведь еще не держала внука на руках. Даня родился в апреле, и я всем сердцем рвусь к своим родным. Хочется понянчить, увидеть. Но как поехать в Москву, пока непонятно", – рассказала она.

Актриса отметила, что отправиться к дочери после окончания карантина.

"Сейчас все мечтают, чтобы этот ужас закончился, мы могли нормально жить, не бояться. Человек ко всему привыкает, к онлайн-жизни в том числе. Но отсутствие живого общения безумно не хватает", – подытожила Сумская.

Сумская – мать двоих дочерей: Антонины Паперной (1990) и Анны Борисюк (2002).

Старшая дочь актрисы Паперная в апреле 2020 года во второй раз стала мамой. Вместе с гражданским супругом, российским актером Владимиром Яглычем она также воспитывает дочь Еву (2017).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года.

По состоянию на 5 ноября в Украине зарегистрировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умер 9850 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 184 782 человека.



