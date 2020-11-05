"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, лучшим способом избавиться от лишних килограммов она считает танцы.

Сумская говорит, что за 14 лет набрала восемь килограммов Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое обнародовано 4 ноября на сайте "Факты", рассказала, что за 14 лет, которые прошли после ее участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", она поправилась на восемь килограммов.

"Но они как-то удачно распределились по телу в самые нужные места. Хотя, признаюсь, мне порой тяжеловато, чувствуется лишнее", – рассказала актриса.

По словам Сумской, лучшим способом сбросить лишний вес являются танцы.

"Дома не получается систематически заниматься. Слишком насыщенный график, а вот во время танцев все сгорает. Сумасшедшая энергия", – поделилась она.

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

В 2006 году Сумская была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1". 25 октября 2020 года актриса снова вышла на паркет в качестве приглашенной участницы – она танцевала модерн вместе с парой актрисы Дарьи Петрожицкой и хореографа Игоря Гелуненко.