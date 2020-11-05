Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2020
 
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"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, лучшим способом избавиться от лишних килограммов она считает танцы.

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Сумская говорит, что за 14 лет набрала восемь килограммов
Сумская говорит, что за 14 лет набрала восемь килограммов
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое обнародовано 4 ноября на сайте "Факты", рассказала, что за 14 лет, которые прошли после ее участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", она поправилась на восемь килограммов.

"Но они как-то удачно распределились по телу в самые нужные места. Хотя, признаюсь, мне порой тяжеловато, чувствуется лишнее", – рассказала актриса.

По словам Сумской, лучшим способом сбросить лишний вес являются танцы.

"Дома не получается систематически заниматься. Слишком насыщенный график, а вот во время танцев все сгорает. Сумасшедшая энергия", – поделилась она.

Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий "Заслуженная артистка Украины", "Народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

В 2006 году Сумская была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1". 25 октября 2020 года актриса снова вышла на паркет в качестве приглашенной участницы – она танцевала модерн вместе с парой актрисы Дарьи Петрожицкой и хореографа Игоря Гелуненко.

Теги: Ольга Сумская, актриса
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