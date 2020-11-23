Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2020
 
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"Танцы со звездами". Горбунов и Чапкис вышли на паркет с Мейхер. Видео

Ведущий шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Юрий Горбунов впервые вышел на паркет в качестве танцовщика. Видео разместили на YouTube-канале "Танці з зірками". Вместе с экс-участницей группы "ВИА Гра" Надеждой Мейхер и хореографом Кириллом Васюком Горбунов исполнил квикстеп. Номер был создан по сюжету комедии "За двумя зайцами". Мейхер предстала в образе Прони Прокоповны Серковой, Горбунов и Васюк – в одинаковых нарядах, напоминающих костюм Свирида Петровича Голохвастова. По сюжету оба они ухаживали за Проней, но в финале появился еще один жених – в образе Голохвастова на сцену вышел хореограф и судья "Танцев со звездами" Григорий Чапкис. Все судьи – хореограф Влад Яма, балерина Екатерина Кухар, телеведущая Леся Никитюк и Чапкис поставили за номер "10" баллов. "Надя, как всегда, филигранно", – сказал Яма. Кухар отметила, что Мейхер "невероятная актриса". Никитюк отметила, что до Мейхер в роли Прони Прокоповны были актриса Ольга Сумская и она сама. "Только Надя догадалась, что нужно увеличить количество зайцев", – сказала ведущая. "Музыкально, ритмично, выразительно. Самый лучший, кто украсил все, был я. Смотри, Юра, какой кавалер должен быть", – заявил Чапкис.

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Мейхер пришлось выбирать "жениха" между Горбуновым (на скриншоте справа) и Васюком (слева)
Мейхер пришлось выбирать "жениха" между Горбуновым (на скриншоте справа) и Васюком (слева)
Скриншот: Танці з зірками / YouTube

видео

Видео: Танці з зірками / YouTube
Теги: видео, телеведущая, Ольга Сумская, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов, шоу, танцы, Влад Яма, актриса, Леся Никитюк, балерина, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, хореограф, судья, Григорий Чапкис, Кирилл Васюк
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