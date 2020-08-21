"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1", бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер показала, как делает волну с помощью живота и бедер.

В день премьеры шоу Мейхер исполнит с партнером румбу Фото: nadyameiher / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер 21 августа на своей странице в Instagram разместила короткое видео, сделанное во время подготовки номера со своим партнером, хореографом Кириллом Васюком для шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".

В ролике певица продемонстрировала на камеру пластичность своего тела – позируя в профиль, Мейхер несколько раз изобразила животом и бедрами волну.

"Мисс пластичность", – оценили хореографию певицы поклонники.

"Гибкость и пластика просто завораживают", – прокомментировали ролик фолловеры.

"Женщина-кошка", – отреагировали подписчики.

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоится 30 августа.

Участие в проекте, кроме Мейхер, подтвердили еще 13 звезд – певец Олег Винник, экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

19 августа Мейхер призналась, что их первым с Васюком танцем на паркете будет румба.