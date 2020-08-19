"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер на своей странице в Instagram разместила видео, в котором они с танцовщиком Кириллом Васюком рассказали, что их первым танцем на шоу "Танцы со звездами" станет румба.
"А мы все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Первый танец – румба. Очень волнуюсь, много тренируюсь с моим лучшим из лучших партнеров [Кириллом Васюком]", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А мы все * ближе к первому эфиру «Танці з зірками» #танціззірками @tanci1plus1 на @1plus1_ua Первыи * Танец РУМБА... Очень волнуюсь, много тренируюсь с моим лучшим из лучших партне * ров @kyryll_v * @pavilion.18 @m_a_x_i_m_u_m_ @uniteddanceclub Style by: @olgaslon *
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
17 июля Мейхер подтвердила участие в шоу. Она будет выступать на паркете во второй раз. В 2006 году Мейхер уже была участницей проекта.