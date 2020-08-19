"Все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Мейхер раскрыла подробности своего первого номера

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась роликом с участием партнера по проекту "Танцы со звездами" на "1+1" Кирилла Васюка.

Мейхер: Очень волнуюсь, много тренируюсь с моим лучшим из лучших партнеров Фото: nadyameiher / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер на своей странице в Instagram разместила видео, в котором они с танцовщиком Кириллом Васюком рассказали, что их первым танцем на шоу "Танцы со звездами" станет румба.

"А мы все ближе к первому эфиру "Танцев со звездами". Первый танец – румба. Очень волнуюсь, много тренируюсь с моим лучшим из лучших партнеров [Кириллом Васюком]", – написала она.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

17 июля Мейхер подтвердила участие в шоу. Она будет выступать на паркете во второй раз. В 2006 году Мейхер уже была участницей проекта.