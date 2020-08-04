Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица и актриса Надежда Мейхер опубликовала в разделе Stories на своей странице в Instagram снимок, на котором со спины запечатлены ее дети – сын Игорь, которому в августе исполнится 18 лет, а также две дочери – восьмилетняя Анна и четырхлетняя Мария.
Старший сын певицы держит на плечах свою младшую сестру.
"Детишки", – коротко подписала снимок Мейхер.
В 2000 году Мейхер стала солисткой группы "ВИА Гра". Она проработала в коллективе с перерывами 11 лет.
У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко.
23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.