Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"

Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" актриса и певица Надежда Мейхер на своей странице в Instagram заявила, что выйдет на паркет в паре с многократным чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком.
По словам Мейхер, согласившись принять участие в шоу, она хотела найти партнера, который бы одновременно обладал чувственностью и при этом не подавлял ее энергетику.
"Я искала партнера, который бы смог благодаря своим внутренним качествам на время проекта "приручить дикую кошку", – рассказала она.
Мейхер подчеркнула, что нашла эти качества в профессиональном танцоре Кирилле Васюке.
"Верю, что наша пара с каждым танцем будет удивлять все больше и больше", – подытожила она.
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Приветствую! ♥ * После того как я согласилась учавствовать в шоу «Танці з зірками» ,#танціззірками следующии * важныи * шаг , это поиск партне * ра... Безусловно все танцоры проекта профессионалы своего дела, но.., мне нужно было НЕЧТО большее Я искала партне * ра , которыи * бы смог благодаря своим внутренним качествам на время проекта так сказать «приручить дикую кошку», я нужндалась в очень энергетически сильном человеке , танцуя с которым во- первых не подавляла свою энергетику, скорее наоборот загоралась как факел, а во-вторых чтобы у меня даже мысли не возникало его подавлять, и «разделять и властвовать» ( что мне очень присуще). Но при этои * всеи * силе, мне одновременно хотелось чтобы мои * партне * р обладал чувственностью , что для меня так важно во время танца. Ведь только так хореография становятся танцем, а танец приобретает подлинность и трогает зрителя... Когда партне * ры открываются друг другу, чувствуют , доверяют ( особенно партне * рша) , это уже не просто танец, а некии * ритуал, которыи * увлекает за собои * , вдохновляет ЗРИТЕЛЯ...И Я НАШЛА ТаКого ПАРТНЕ * РА!!! . @kyryll_v Я очень верю, что наша пара с каждым танцем будет ВАС все * больше и больше удивлять Спасибо тебе @zavaduk за доверие... @kyryll_v #бальныетанцы #надеждамеи * хер #кириллвасюк #профессионал @tanci1plus1 @1plus1_ua
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
15 июля первый участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Олег Винник в рамках танцевального челленджа бросил вызов Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу. Тренером Винника стала украинский хореограф Алена Шоптенко.
17 июля Мейхер подтвердила участие в шоу – актриса будет выступать на паркете во второй раз. В 2006 году Мейхер уже была участницей проекта.