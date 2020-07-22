Бульвар Шоубиз
 
22 июля, 2020
 
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Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"

По словам певицы и актрисы Надежды Мейхер, она искала партнера, который бы смог на время участия в танцевальном проекте "Танцы со звездами" "приручить дикую кошку".

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Мейхер: Верю, что наша пара с каждым танцем будет удивлять все больше и больше
Мейхер: Верю, что наша пара с каждым танцем будет удивлять все больше и больше
Фото: nadyameiher / Instagram

Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" актриса и певица Надежда Мейхер на своей странице в Instagram заявила, что выйдет на паркет в паре с  многократным чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком. 

По словам Мейхер, согласившись принять участие в шоу, она хотела найти партнера, который бы одновременно обладал чувственностью и при этом не подавлял ее энергетику. 

"Я искала партнера, который бы смог благодаря своим внутренним качествам на время проекта "приручить дикую кошку", – рассказала она. 

Мейхер подчеркнула, что нашла эти качества в профессиональном танцоре Кирилле Васюке. 

"Верю, что наша пара с каждым танцем будет удивлять все больше и больше", – подытожила она. 

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

15 июля первый участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Олег Винник в рамках танцевального челленджа бросил вызов Мейхер, пригласив ее стать участницей шоу. Тренером Винника стала украинский хореограф Алена Шоптенко. 

17 июля Мейхер подтвердила участие в шоу – актриса будет выступать на паркете во второй раз. В 2006 году Мейхер уже была участницей проекта. 

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, шоу, певица, Танцы со звездами, Кирилл Васюк
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