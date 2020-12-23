Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2020
 
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10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу

Основой большинства рецептов салата "Оливье" является вареный картофель, яйца, зеленый горошек, лук, а остальные ингредиенты могут варьироваться в различных комбинациях.

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"Оливье" любимое многими блюдо новогоднего стола
"Оливье" – любимое многими блюдо новогоднего стола
Фото: depositphotos.com

Классический

Ингредиенты: 2 отварных рябчика (рулька), 1 отварной телячий язык, 100 г паюсной икры, 25 отварных раков, 200 г свежего салата, 10 мелких маринованных огурцов, 2 свежих огурца, 250 г соевой пасты, 100 г каперсов, 5 сваренных вкрутую яиц.

Все ингредиенты мелко нарезать кубиками и перемешать. Заправить соевой пастой. В этом салате был секретный ингредиент – соус по рецепту французского повара Люсьена Оливье, составляющие которого неизвестны. Поэтому остается только импровизировать, ориентируясь на свой вкус. Об истории салата "Оливье" можно узнать подробнее здесь.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Made In USSR

Ингредиенты: отварной картофель – 5 шт., сваренные вкрутую яйца – 4 шт., вареная колбаса – 300 г, соленые огурцы – 4 шт., вареная морковь – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, лук репчатый – 1 шт., майонез.

Картофель, колбасу, огурцы, морковь, яйца и лук нужно нарезать кубиками, добавить горошек, перемешать. Заправить салат майонезом.

Оливье с шампиньонами

Ингредиенты: отварной картофель – 4 шт., консервированные шампиньоны – 200 г, сваренные вкрутую яйца – 3 шт., лук репчатый – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, майонез, укроп.

Картофель, яйца и лук необходимо нарезать кубиками. Шампиньонам дать стечь, разрезать на четыре части. Смешать ингредиенты и заправить салат майонезом.

"Богатый улов" (рыбный "Оливье")

Ингредиенты: отварной картофель – 4 шт., сваренные вкрутую яйца – 5 шт., слабосоленая красная рыба – 200–300 г, вареный свежий зеленый горошек – 200 г, свежие огурцы – 3–4 шт., майонез, зеленый лук, ложка красной икры.

Картофель, яйца, огурцы, яйца и рыбу нарезать мелкими кубиками, лук порезать кольцами, добавить горошек, все перемешать и заправить майонезом. Украсить красной икрой.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вегетарианский

Ингредиенты: отварной картофель – 5 шт., вареная морковь – 4 шт., консервированный зеленый горошек – 300 г, консервированная кукуруза – 1 банка, маринованные огурцы – 2–3 шт., соевый сыр тофу – 100 г, сметана, черный перец.

Картофель, морковь, огурцы и сыр тофу нужно нарезать кубиками, заправить сметаной, добавить специи и соль. В случае если необходимо исключить любые продукты животного происхождения, сметану можно заменить соевым молоком.

С сухариками

Ингредиенты: отварной картофель – 4 шт., вареная морковь – 2 шт., сваренные вкрутую яйца – 3 шт., лук репчатый – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, свежий огурец – 1 шт., сухарики – 1 стакан, сметана, петрушка, укроп.

Картофель, морковь, яйца, огурец и лук следует измельчить, добавить горошек, заправить сметаной, перемешать. Сухарики и зелень добавить непосредственно перед подачей на стол.

Оливье с курицей и крабовыми палочками

Ингредиенты: отварной картофель – 5 шт., куриное филе – 150 г, перепелиные яйца, сваренные вкрутую, крабовые палочки – 250 г, свежий огурец – 1 шт., вареная морковь – 1 шт., маринованные огурцы – 2 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, майонез, зелень.

Крабовые палочки и овощи нарезать мелко, яйца – пополам, высыпать горошек, перемешать, заправить майонезом.

"Веселый полет" ("Оливье" с птицей)

Ингредиенты: отварное филе курицы или индейки – 250 г, кукуруза консервированная – 1 банка, картофель отварной – 3 шт., яйца – 4 шт., лук репчатый – 1 шт., майонез, молотый черный перец.

Мясо, яйца и лук мелко порезать, добавить кукурузу, горошек, заправить майонезом.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Оливье" по-дижонски

Ингредиенты: отварной картофель – 2 шт., вареная морковь – 1 шт., сваренные вкрутую яйца – 4 шт., лук репчатый – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, ветчина – 250 г, свежий огурец – 1 шт., горчица по-дижонски (с зернами) – 50 г, майонез, черный молотый перец.

Картофель, ветчину, морковь, яйца, огурец, лук нарезать кубиками. Перемешать.

Горчицу смешать с майонезом (по вкусу) и настаивать 20 минут. Заправить этим соусом салат.

"Оливье" с языком

Ингредиенты: язык свиной или говяжий – 500 г, яйца – 5 шт., картофель – 4 шт., морковь – 1 шт., огурцы маринованные – 3 шт., свежий огурец – 1 шт., консервированный зеленый горошек – 1 банка, укроп, петрушка, майонез.

Язык нужно сварить заранее, чтобы он полностью остыл. Нарезать его соломкой, яйца, картофель, огурцы – кубиками. Добавить зеленый горошек, мелко нарезанную зелень, перемешать и заправить майонезом.

Теги: Новый год, продукты, сыр, молоко, соль, консервы, рыба, мясо, кукуруза, горчица, шампиньоны, рецепт, яйца, оливье, салат Оливье
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