  Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день

Из картофеля можно приготовить оладьи, драники, гратен или салат Фото: depositphotos.com

Как приготовить из картофеля гратен, показано на YouTube-канале "Всегда вкусно!".

Для его приготовления понадобятся:

1,5 кг картофеля;

40 г сливочного масла;

180 г репчатого лука;

3 зубчика чеснока;

2 ст. л. муки;

500 мл куриного бульона или воды;

180 мл сливок с жирностью 20%;

250 г твердого сыра;

2 ч. л. дижонской горчицы;

10 г зеленого лука;

соль и перец по вкусу.

Нарезанный кусочками очищенный картофель в течение пяти минут надо отварить, а тем временем на смазанной сливочным маслом сковороде пассеровать репчатый лук, добавляя постепенно чеснок, муку, бульон, соль, специи, сливки, и довести все на слабом огне до загустения, а после всыпать горчицу. Готовый соус необходимо пересыпать в кастрюлю с отваренным картофелем, слив из нее предварительно воду, и добавить тертый сыр.

Полученную массу нужно выложить на смазанную сливочным маслом форму для запекания и отправить в разогретую до духовку 180 °C на 35 минут.

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Видео: Всегда Вкусно! / YouTube

Также из картофеля можно приготовить драники. Как это сделать, показано на YouTube-канале "Готовим дома".

Для них потребуется:

700 г картофеля;

2 головки репчатого лука;

2 яйца;

3 ст.л. муки;

растительное масло для жарки;

соль и перец по вкусу.

Картофель и лук необходимо натереть на мелкой терке, вбить в массу яйцо, добавить муку, перемешать, а затем посолить и поперчить. Драники жарят на разогретой сковороде на растительном масле.

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Видео: Готовим дома / YouTube

Как приготовить картофельные оладьи, показано в кулинарном YouTube-блоге Sana Channel.

Для их приготовления необходимо:

350 грамм картофельного пюре;

1 яйцо;

3 ст. л. муки;

100 г твердого сыра, натертого на мелкой терке;

соль, перец.

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Видео: Sana Channel / YouTube

Все ингредиенты необходимо смешать, сформировать из теста небольшие лепешки и обжарить на растительном масле.

Кулинарный YouTube-блогер Ирина Хлебникова рекомендует приготовить из картофеля салат.

Для этого понадобятся:

5 шт. картофелин;

2 свежих огурца;

2 маринованных огурца;

1 луковица;

соль, перец по вкусу;

укроп;

растительное масло.

Нарезанный кубиками картофель необходимо отварить до готовности, опустив в кипящую подсоленную воду. После этого воду из кастрюли надо слить и поставить картофель остывать. Тем временем нужно нарезать лук и и огурцы, измельчить укроп, а после перемешать все с остывшим картофелем. Готовый салат остается посолить, поперчить, и заправить растительным маслом.

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