Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2021
 
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Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день

 
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Из картофеля можно приготовить оладьи, драники, гратен или салат
Из картофеля можно приготовить оладьи, драники, гратен или салат
Фото: depositphotos.com

Издание "ГОРДОН" предлагает подборку из четырех простых рецептов приготовления картофеля на каждый день.

Как приготовить из картофеля гратен, показано на YouTube-канале "Всегда вкусно!".

Для его приготовления понадобятся:

  • 1,5 кг картофеля; 
  • 40 г сливочного масла; 
  • 180 г репчатого лука;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. муки; 
  • 500 мл куриного бульона или воды;
  • 180 мл сливок с жирностью 20%;
  • 250 г твердого сыра; 
  • 2 ч. л. дижонской горчицы; 
  • 10 г зеленого лука;
  • соль и перец по вкусу.

Нарезанный кусочками очищенный картофель в течение пяти минут надо отварить, а тем временем на смазанной сливочным маслом сковороде пассеровать репчатый лук, добавляя постепенно чеснок, муку, бульон, соль, специи, сливки, и довести все на слабом огне до загустения, а после всыпать горчицу. Готовый соус необходимо пересыпать в кастрюлю с отваренным картофелем, слив из нее предварительно воду, и добавить тертый сыр. 

Полученную массу нужно выложить на смазанную сливочным маслом форму для запекания и отправить в разогретую до духовку 180 °C на 35 минут. 

ВИДЕО
Видео: Всегда Вкусно! / YouTube

Также из картофеля можно приготовить драники. Как это сделать, показано на YouTube-канале "Готовим дома". 

Для них потребуется:

  • 700 г картофеля; 
  • 2 головки репчатого лука;
  • 2 яйца; 
  • 3 ст.л. муки;
  • растительное масло для жарки;
  • соль и перец по вкусу.

Картофель и лук необходимо натереть на мелкой терке, вбить в массу яйцо, добавить муку, перемешать, а затем посолить и поперчить. Драники жарят на разогретой сковороде на растительном масле.

ВИДЕО
Видео: Готовим дома / YouTube

Как приготовить картофельные оладьи, показано в кулинарном YouTube-блоге Sana Channel.

Для их приготовления необходимо: 

  • 350 грамм картофельного пюре; 
  • 1 яйцо; 
  • 3 ст. л. муки; 
  • 100 г твердого сыра, натертого на мелкой терке; 
  • соль, перец.
Все ингредиенты необходимо смешать, сформировать из теста небольшие лепешки и обжарить на растительном масле.
ВИДЕО
Видео: Sana Channel / YouTube

Кулинарный YouTube-блогер Ирина Хлебникова рекомендует приготовить из картофеля салат. 

Для этого понадобятся:

  • 5 шт. картофелин;
  • 2 свежих огурца; 
  • 2 маринованных огурца;
  • 1 луковица;
  • соль, перец по вкусу;
  • укроп;
  • растительное масло.

Нарезанный кубиками картофель необходимо отварить до готовности, опустив в кипящую подсоленную воду. После этого воду из кастрюли надо слить и поставить картофель остывать. Тем временем нужно нарезать лук и и огурцы, измельчить укроп, а после перемешать все с остывшим картофелем. Готовый салат остается посолить, поперчить, и заправить растительным маслом.

ВИДЕО
Видео: Готовим с Ириной Хлебниковой / YouTube
Теги: кулинария, рецепт, картофель
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