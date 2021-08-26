  Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день

Как приготовить из картофеля гратен, показано на YouTube-канале "Всегда вкусно!".
Для его приготовления понадобятся:
Нарезанный кусочками очищенный картофель в течение пяти минут надо отварить, а тем временем на смазанной сливочным маслом сковороде пассеровать репчатый лук, добавляя постепенно чеснок, муку, бульон, соль, специи, сливки, и довести все на слабом огне до загустения, а после всыпать горчицу. Готовый соус необходимо пересыпать в кастрюлю с отваренным картофелем, слив из нее предварительно воду, и добавить тертый сыр.
Полученную массу нужно выложить на смазанную сливочным маслом форму для запекания и отправить в разогретую до духовку 180 °C на 35 минут.
Также из картофеля можно приготовить драники. Как это сделать, показано на YouTube-канале "Готовим дома".
Для них потребуется:
Картофель и лук необходимо натереть на мелкой терке, вбить в массу яйцо, добавить муку, перемешать, а затем посолить и поперчить. Драники жарят на разогретой сковороде на растительном масле.
Как приготовить картофельные оладьи, показано в кулинарном YouTube-блоге Sana Channel.
Для их приготовления необходимо:
Кулинарный YouTube-блогер Ирина Хлебникова рекомендует приготовить из картофеля салат.
Для этого понадобятся:
Нарезанный кубиками картофель необходимо отварить до готовности, опустив в кипящую подсоленную воду. После этого воду из кастрюли надо слить и поставить картофель остывать. Тем временем нужно нарезать лук и и огурцы, измельчить укроп, а после перемешать все с остывшим картофелем. Готовый салат остается посолить, поперчить, и заправить растительным маслом.