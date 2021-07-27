"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель

"Зафигачил молодой картофель. Сам на себя накричал – так зачем вот в горячее лезть? Съел, облизал пальцы. Повторил. Ну а что поделаешь, если оно такое вкусное, что сходишь с ума? Тупо ничего. Лучше давайте сходить с ума вместе", – написал он.

Молодой картофель нужно отварить с лавровым листом и солью. Всю лишнюю воду слить, оставить примерно 100 мл. К этой воде добавить немного крепкой горчицы и сливки 30%. Пропорции следует регулировать по своему вкусу. Довести смесь до кипения, бросить сваренный картофель.

"Ждете, пока соус загустеет и плотно укроет картофель. Выключаете, посыпаете петрушкой, пробуете и выдаете очень неприличные звуки от удовольствия", – добавил Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)