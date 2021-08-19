Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
Новости

Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Картофель с грибами можно тушить, запекать или жарить
Картофель с грибами можно тушить, запекать или жарить
Фото: pixabay.com

Картофель с грибами – вкусное и питательное блюло, которое можно готовить как в будние дни, так и на праздники. Издание "ГОРДОН" предлагает три способа приготовления картофеля с грибами.

Одним из самых популярных блюд является жаренный на сковороде картофель с грибами. Быстрый и простой способ его приготовления на своем YouTube-канале показала кулинарный блогер Любовь Коршикова.

Для этого понадобится:

  • 600 г картофеля; 
  • 250 г шампиньонов;
  • одна луковица;
  • 100 г растительного масла;
  • соль и перец по вкусу. 

Грибы перед жаркой необходимо помыть, нарезать не очень тонкими пластинками и обжарить на сильном огне. Когда они подрумянятся, в сковороду можно добавить мелко нарезанный лук. Когда овощи будут готовы, их следует переложить на тарелку, а на эту же сковороду добавить растительное масло, хорошо его разогреть и после этого выложить картофель, нарезанный брусочками.

Жарить картофель рекомендуется на среднем огне, пока не зарумянится нижняя часть. Перемешивать его в это время блогер не советует. Когда появится румяная корочка, можно перевернуть на другой бок.

"Чтобы картофель не разварился, мешать его нужно как можно меньше", – подчеркнула эксперт.

В конце приготовления картофель можно посолить, поперчить, добавить обжаренные с луком грибы, закрыть сковороду крышкой и оставить на 10 минут томиться на медленном огне.

"Жареный картофель с грибами подаем сразу же со свежей зеленью и овощами", – посоветовала блогер.

ВИДЕО
Видео: Коршикова Любовь / YouTube

Также картофель с грибами можно приготовить в рукаве, воспользовавшись рецептом от авторов кулинарного YouTube-блога "Вкусно все". 

Для приготовления понадобится: 

  • 1 кг картофеля; 
  • 400 г грибов (шампиньоны);
  • луковица, морковь, перец, растительное масло;
  • рукав для запекания.

Перед запеканием морковь необходимо натереть на крупную терку, лук нарезать тонкими четверть-кольцами, а картофель – тонкими дольками.

"Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, перец и немного растительного масла. Оставляем на 20 минут", – описала процесс кулинарный блогер.

Спустя указанное время картофель нужно переложить в рукав для запекания, сделав на нем пару надрезов. Запекать картофель необходимо в заранее разогретой до 200 ºC духовке около часа. Время запекания зависит от сорта картофеля.

ВИДЕО
Видео: ВКУСНО ВСЁ / YouTube

Картофель с грибами также можно тушить в глубокой сковородке или кастрюле с толстыми стенками. Рецептом такого блюда поделилась автор Instagram-блога "Очумелые ручки".

Для приготовления необходимы:

  • 1 кг картофеля;  
  • 0,5 кг курицы;
  • 300 г грибов (шампиньоны);
  • лук, морковь, болгарский перец;
  • два помидора;
  • три зубчика чеснока;
  • растительное масло;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень.

Сперва нарезанный полукольцами лук необходимо переложить в емкость для готовки и в течение пары минут пассеровать на растительном масле вместе с нарезанной тонкими кружками морковью, затем добавить к ним нарезанный кубиками болгарский перец.

Спустя минуту к пассированным овощам следует положить кусочки куриного филе, а через пять минут – нарезанные кубиками помидоры и измельченный чеснок. Через три минуты в емкость следует долить немного воды, высыпать картофель и тушить до его полуготовности.

После этого необходимо добавить порезанные соломкой грибы, соль, специи и довести блюдо до готовности. Перед подачей тушенный с грибами картофель посыпают зеленью. 

Теги: кулинария, рецепт, картофель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Замана: Прокуроры направили Януковичу в Россию документ с информацией ограниченного доступа. Его не лишили допуска к гостайне?
Замана: Прокуроры направили Януковичу в Россию документ с информацией ограниченного доступа. Его не лишили допуска к гостайне?
Владимир ЗАМАНА
  Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России
  Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России
Дмитрий ГОРДОН
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке
  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке
"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына
"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X PR
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS