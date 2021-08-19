  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке

Одним из самых популярных блюд является жаренный на сковороде картофель с грибами. Быстрый и простой способ его приготовления на своем YouTube-канале показала кулинарный блогер Любовь Коршикова.
Для этого понадобится:
Грибы перед жаркой необходимо помыть, нарезать не очень тонкими пластинками и обжарить на сильном огне. Когда они подрумянятся, в сковороду можно добавить мелко нарезанный лук. Когда овощи будут готовы, их следует переложить на тарелку, а на эту же сковороду добавить растительное масло, хорошо его разогреть и после этого выложить картофель, нарезанный брусочками.
Жарить картофель рекомендуется на среднем огне, пока не зарумянится нижняя часть. Перемешивать его в это время блогер не советует. Когда появится румяная корочка, можно перевернуть на другой бок.
"Чтобы картофель не разварился, мешать его нужно как можно меньше", – подчеркнула эксперт.
В конце приготовления картофель можно посолить, поперчить, добавить обжаренные с луком грибы, закрыть сковороду крышкой и оставить на 10 минут томиться на медленном огне.
"Жареный картофель с грибами подаем сразу же со свежей зеленью и овощами", – посоветовала блогер.
Также картофель с грибами можно приготовить в рукаве, воспользовавшись рецептом от авторов кулинарного YouTube-блога "Вкусно все".
Для приготовления понадобится:
Перед запеканием морковь необходимо натереть на крупную терку, лук нарезать тонкими четверть-кольцами, а картофель – тонкими дольками.
"Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, перец и немного растительного масла. Оставляем на 20 минут", – описала процесс кулинарный блогер.
Спустя указанное время картофель нужно переложить в рукав для запекания, сделав на нем пару надрезов. Запекать картофель необходимо в заранее разогретой до 200 ºC духовке около часа. Время запекания зависит от сорта картофеля.
Картофель с грибами также можно тушить в глубокой сковородке или кастрюле с толстыми стенками. Рецептом такого блюда поделилась автор Instagram-блога "Очумелые ручки".
Для приготовления необходимы:
Сперва нарезанный полукольцами лук необходимо переложить в емкость для готовки и в течение пары минут пассеровать на растительном масле вместе с нарезанной тонкими кружками морковью, затем добавить к ним нарезанный кубиками болгарский перец.
Спустя минуту к пассированным овощам следует положить кусочки куриного филе, а через пять минут – нарезанные кубиками помидоры и измельченный чеснок. Через три минуты в емкость следует долить немного воды, высыпать картофель и тушить до его полуготовности.
После этого необходимо добавить порезанные соломкой грибы, соль, специи и довести блюдо до готовности. Перед подачей тушенный с грибами картофель посыпают зеленью.
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