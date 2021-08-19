  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке

Картофель с грибами можно тушить, запекать или жарить Фото: pixabay.com

Одним из самых популярных блюд является жаренный на сковороде картофель с грибами. Быстрый и простой способ его приготовления на своем YouTube-канале показала кулинарный блогер Любовь Коршикова.

Для этого понадобится:

600 г картофеля;

250 г шампиньонов;

одна луковица;

100 г растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Грибы перед жаркой необходимо помыть, нарезать не очень тонкими пластинками и обжарить на сильном огне. Когда они подрумянятся, в сковороду можно добавить мелко нарезанный лук. Когда овощи будут готовы, их следует переложить на тарелку, а на эту же сковороду добавить растительное масло, хорошо его разогреть и после этого выложить картофель, нарезанный брусочками.

Жарить картофель рекомендуется на среднем огне, пока не зарумянится нижняя часть. Перемешивать его в это время блогер не советует. Когда появится румяная корочка, можно перевернуть на другой бок.

"Чтобы картофель не разварился, мешать его нужно как можно меньше", – подчеркнула эксперт.

В конце приготовления картофель можно посолить, поперчить, добавить обжаренные с луком грибы, закрыть сковороду крышкой и оставить на 10 минут томиться на медленном огне.

"Жареный картофель с грибами подаем сразу же со свежей зеленью и овощами", – посоветовала блогер.

ВИДЕО

Видео: Коршикова Любовь / YouTube

Также картофель с грибами можно приготовить в рукаве, воспользовавшись рецептом от авторов кулинарного YouTube-блога "Вкусно все".

Для приготовления понадобится:

1 кг картофеля;

400 г грибов (шампиньоны);

луковица, морковь, перец, растительное масло;

рукав для запекания.

Перед запеканием морковь необходимо натереть на крупную терку, лук нарезать тонкими четверть-кольцами, а картофель – тонкими дольками.

"Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, перец и немного растительного масла. Оставляем на 20 минут", – описала процесс кулинарный блогер.

Спустя указанное время картофель нужно переложить в рукав для запекания, сделав на нем пару надрезов. Запекать картофель необходимо в заранее разогретой до 200 ºC духовке около часа. Время запекания зависит от сорта картофеля.

ВИДЕО

Видео: ВКУСНО ВСЁ / YouTube

Картофель с грибами также можно тушить в глубокой сковородке или кастрюле с толстыми стенками. Рецептом такого блюда поделилась автор Instagram-блога "Очумелые ручки".

Для приготовления необходимы:

1 кг картофеля;

0,5 кг курицы;

300 г грибов (шампиньоны);

лук, морковь, болгарский перец;

два помидора;

три зубчика чеснока;

растительное масло;

соль и перец по вкусу;

зелень.

Сперва нарезанный полукольцами лук необходимо переложить в емкость для готовки и в течение пары минут пассеровать на растительном масле вместе с нарезанной тонкими кружками морковью, затем добавить к ним нарезанный кубиками болгарский перец.

Спустя минуту к пассированным овощам следует положить кусочки куриного филе, а через пять минут – нарезанные кубиками помидоры и измельченный чеснок. Через три минуты в емкость следует долить немного воды, высыпать картофель и тушить до его полуготовности.

После этого необходимо добавить порезанные соломкой грибы, соль, специи и довести блюдо до готовности. Перед подачей тушенный с грибами картофель посыпают зеленью.