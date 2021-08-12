  Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера

Для приготовления свекольника понадобится:
Процесс приготовления:
Глинская рекомендует не солить свекольник, если в процессе приготовления использовался айран. Перед подачей свекольник необходимо охладить.
Перепелиные яйца Глинская рекомендует использовать для декора блюда, когда свекольник уже разлит по тарелкам.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.