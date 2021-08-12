Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера

 
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Свекольник готовится на айране либо на кефире
Свекольник готовится на айране либо на кефире
Фото: depositphotos.com

Победительница проекта "МастерШеф" на СТБ, кулинарный эксперт и блогер Елизавета Глинская 12 августа на своем канале в YouTube опубликовала видеорецепт салата из клубники и томатов.

Для приготовления свекольника понадобится:

  • 3 куриных яйца, сваренных вкрутую;
  • 3 огурца;
  • 1 л. айрана или кефира;
  • зеленый лук, укроп;
  • 200 мл овощного бульона;
  • 3 свеклы;
  • 1 ст. л. хрена;
  • 100 г сметаны;
  • вареные перепелиный яйца; 
  • соль по вкусу. 

Процесс приготовления:

  • натрите свеклу и яйца на крупной терке;
  • очистите огурцы от кожуры и нарежьте соломкой;
  • затем мелко нарежьте укроп и лук;
  • перемешайте все ингредиенты в миске; 
  • добавьте айран, хрен и еще раз перемешайте;
  • вылейте в миску овощной бульон;
  • добавьте сметану, посолите и перемешайте. 

Глинская рекомендует не солить свекольник, если в процессе приготовления использовался айран. Перед подачей свекольник необходимо охладить. 

Перепелиные яйца Глинская рекомендует использовать для декора блюда, когда свекольник уже разлит по тарелкам.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: блогеры, кулинария, рецепт, Елизавета Глинская
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