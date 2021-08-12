  Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера

Свекольник готовится на айране либо на кефире Фото: depositphotos.com

Для приготовления свекольника понадобится:

3 куриных яйца, сваренных вкрутую;

3 огурца;

1 л. айрана или кефира;

зеленый лук, укроп;

200 мл овощного бульона;

3 свеклы;

1 ст. л. хрена;

100 г сметаны;

вареные перепелиный яйца;

соль по вкусу.

Процесс приготовления:

натрите свеклу и яйца на крупной терке;

очистите огурцы от кожуры и нарежьте соломкой;

затем мелко нарежьте укроп и лук;

перемешайте все ингредиенты в миске;

добавьте айран, хрен и еще раз перемешайте;

вылейте в миску овощной бульон;

добавьте сметану, посолите и перемешайте.

Глинская рекомендует не солить свекольник, если в процессе приготовления использовался айран. Перед подачей свекольник необходимо охладить.

Перепелиные яйца Глинская рекомендует использовать для декора блюда, когда свекольник уже разлит по тарелкам.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube