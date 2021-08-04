Как приготовить суп харчо

Ингредиенты (на шесть порций): 500 г говядины, 2,5 л воды, 150 г репчатого лука, 3–4 зубчика чеснока, 1 ч. л. аджики, 1 ч. л. хмели-сунели, 4 ст. л. измельченных грецких орехов, 2 шт. лавровых листа, 1 помидор, 2 ст. л. томатной пасты, 150 г круглозернового риса, 1 пучок кинзы, соль по вкусу, 3 ст. л. растительного масла

В казане разогреть растительное масло. Нарезать мясо порционными кусочками среднего размера. Обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Добавить мелко нарезанные лук и чеснок, обжарить до мягкости, затем добавить натертый на терке помидор и томатную пасту. Обжарить на протяжении нескольких минут.

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Добавить аджику, хмели-сунели и измельченные грецкие орехи. Обжарить все три минуты и залить 2,5 л воды. Дать закипеть, снять пену, добавить лавровый лист, уменьшить огонь и варить около 40–50 минут до мягкости мяса. Через полчаса после закипания посолить по вкусу и продолжать варить. Когда мясо будет готово, промыть рис и добавить его в суп. После кипения дать супу провариться 3–5 минут, накрыть крышкой и снять с огня. Дать настояться 10–15 минут, чтобы рис стал мягким.

Готовый суп подавать с зеленью кинзы или ложечкой аджики.