Как приготовить борщ. Классический рецепт

Чтобы борз получился более насыщенного цвета, нужно добавить один ингредиент к свекле Фото: depositphotos.com

Ингредиенты для бульона: вода – 1,5–2 л, свинина или говядина на кости – 400 г.

Для зажарки: свекла – 2 шт., морковь – 1 шт., лук – 3 шт., томатная паста – 2 ст. л., подсолнечное масло – 4–5 ст. л., лимонная кислота – щепотка.

Для борща: капуста белокочанная свежая – 300 г, картофель – 4 шт., соль, лавровый лист, зелень – по вкусу.

Фото: depositphotos.com

В трехлитровую кастрюлю нужно налить 1,5–2 л воды. Положить мясо (будет вкуснее, если мясо на кости) и поставить на средний огонь. Перед закипанием снять пену, как только бульон закипит, накрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне час-полтора.

Помыть и почистить свеклу, морковь и лук. Свеклу натереть на крупной терке, а морковь – на средней. Лук нарезать кубиками.

На среднем огне в сковороде разогреть масло, высыпать туда лук и морковь, жарить 5 минут. Добавить свеклу. Ее можно посыпать лимонной кислотой или сбрызнуть соком свежего лимона, чтобы борщ был более красным.

Фото: depositphotos.com

Жарить овощи еще 5 минут, добавить томатную пасту, перемешать и жарить еще 5–7 минут.

Из бульона вынуть мясо и, пока оно остывает, бросить в бульон нашинкованную капусту. Через 5–10 минут добавить нарезанный соломкой картофель. Отделить мясо от кости и нарезать кубиками. Вернуть мясо в борщ. Посолить, добавить зажарку. Перемешать борщ, положить лавровый лист и мелко рубленную зелень, накрыть крышкой и варить еще 5–7 минут.

Подавать борщ со сметаной: одну столовую ложку в каждую тарелку. Посыпать зеленью.