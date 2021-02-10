Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский рекомендует добавлять предварительно сваренный картофель в уже готовый борщ.

Ярославский советует добавить в готовый борщ еще и чернослив Фото: depositphotos.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский в интервью, которое 9 февраля было опубликовано на сайте "Факты", рассказал, как приготовить идеальный борщ.

Для приготовления понадобятся три-четыре картофелины, 50 граммов моркови, 80 граммов репчатого лука, 20 граммов сельдерея (лучше стебель), 20 граммов болгарского перца, растительное масло, соль, 250 граммов свеклы, 320 граммов томатов в собственном соку, семь граммов яблочного уксуса, 20 граммов сахара, 1800 миллилитров куриного (либо другого) бульона, 100 граммов капусты, три зубчика чеснока, три или четыре столовые ложки вареной фасоли и зелень.

"Картофель предварительно отвариваем. Остальные овощи нарезаем соломкой. Обжариваем на среднем огне морковь, затем добавляем лук, практически высушивая, кладем сельдерей и перец, немного солим. На горячую сковороду с маслом бросаем свеклу, нарезанную соломкой, быстро обжариваем – делаем почти стир-фрай, добавляем уксус и томаты. Тушим на медленном огне до мягкости свеклы, немного солим и добавляем сахар. При необходимости в процессе приготовления добавляем воду", – описал приготовление борща кулинарный эксперт.

После необходимо нагреть бульон, добавить туда толченый перец и лавровый лист.

"Кладем зажарку из моркови, доводим до кипения, кладем свеклу, размешиваем. Пока закипает, опускаем в борщ капусту, нарезанную очень мелкой полусоломкой. Если нужно, доводим до вкуса по соли и сахару. Снимаем с огня и добавляем рубленый чеснок. Уже в готовый борщ добавляем отварной картофель, нарезанный брусочками, и фасоль. Можно еще положить чернослив", – подытожил Ярославский.

Он рекомендует подавать борщ с зеленью.

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

По версии журнала "Фокус" за 2011 год Ярославский является одним из 25 лучших шеф-поваров Украины.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.