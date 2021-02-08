Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2021
 
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Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог

Победительница 10-го сезона шоу "МастерШеф" на канале СТБ Яна Балог рекомендует использовать для приготовления соуса к соленым оладьям мороженый горошек.

Балог: Тесто должно быть гуще, чем для блинчиков, но не сильно густым
Балог: Тесто должно быть гуще, чем для блинчиков, но не сильно густым
Фото: depositphotos.com

Победительница 10-го сезона шоу "МастерШеф" на канале СТБ Яна Балог 5 февраля разместила в Instagram рецепт приготовления соленых оладьей с гороховым соусом и слабосоленой семгой.

Для теста на оладьи понадобится 150 граммов кефира, одно яйцо, пять граммов соды, 100 граммов муки, две столовые ложки подсолнечного масла и немного соли. Выпекать оладьи Балог рекомендует на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла.

"Тесто должно быть гуще, чем для блинчиков, но не сильно густым", – отметила эксперт.

Для приготовления горохового соуса необходимо 150 граммов мороженого зеленого горошка пробланшировать в горячей воде в течение трех минут, а тем временем поджарить нарезанную луковицу на смеси подсолнечного и сливочного масла с добавлением чабреца.

"Туда же высыпаем горошек и добавляем соль, перец по вкусу. Нагреваем сливки и добавляем к горошку. Взбиваем все блендером", – рассказала Балог.

Она советует регулировать консистенцию соуса добавлением сливок, а блюдо подавать на стол с кусочками семги.

Премьера первого сезона шоу "МастерШеф" состоялась на СТБ в 2011 году. Проект является адаптацией британской версии.

23-летняя Балог стала победительницей последнего, 10-го сезона кулинарного шоу, получив за победу на проектепомимо денежного вознаграждения в размере 300 тыс. грн, сертификат на обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Теги: МастерШеф, кулинария, рецепт, Яна Балог
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Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
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